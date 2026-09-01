Galatasaray negoceia Deniz Gül com o FC Porto

(Com Lusa)

"Foram iniciadas negociações oficiais com o jogador de futebol profissional Deniz Daniel Gül e o seu clube, o Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, relativamente à sua transferência. Respeitosamente, informamos o público", pode ler-se.Segundo os valores avançados pelas imprensas portuguesa e turca, o jogador deverá permitir ao FC Porto um encaixe fixo de 10 milhões de euros.Apesar de o mercado turco de transferência de futebolistas fechar na sexta-feira, tal como o português, a lista A de jogadores inscritos para as provas europeias tem de ser submetida até quarta-feira, esperando-se por isso que o negócio se concretize nas próximas horas.O emblema de Istambul disputa a fase de liga da Liga dos Campeões e terá o vice-campeão português Sporting como primeiro adversário, em 9 de setembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Deniz Gül, de 22 anos, chegou ao FC Porto no início da época 2024/25, vindo do Hammarby, da Suécia, tendo somado nove golos em 71 jogos realizados ao serviço da equipa portista, ao longo de pouco mais de duas épocas.Na 'sombra' de Samu, principal referência do clube para a frente de ataque desde a sua chegada, conseguiu maior protagonismo na segunda metade da última época, a partir da lesão do internacional espanhol, embora não se tenha conseguido aproximar dos números do colega de posição.A chegada do mexicano Santiago Giménez, oficializado na segunda-feira como reforço do FC Porto, retira espaço a Gül, que, apesar das dificuldades de afirmação, abandona a cidade 'invicta' com um campeonato nacional (2025/26) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2026/27) no seu currículo.