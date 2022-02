Galeno deixa Sporting de Braga e regressa ao FC Porto por 9 milhões de euros

"O extremo de 24 anos, que regressa ao Dragão oriundo do Braga, assinou um contrato válido até junho de 2026 e vai apresentar-se com o número 13", pode ler-se em comunicado dos portistas.

Os minhotos confirmaram o negócio a título definitivo, recebendo nove milhões de euros que são "referentes, apenas, aos direitos que detinha sobre o jogador", uma vez que os `dragões` já detinham 50 por cento dos direitos económicos do brasileiro, "limitados à mais-valia gerada pela sua transferência".

No último dia do mercado de transferências de inverno, o avançado que pode jogar na esquerda ou na direita e também mais recuado no terreno, mudou-se para os `dragões`, em que cumpriu quatro jogos e marcou um golo em 2017/18.

Pelos minhotos, cumpriu 115 jogos (24 golos), numa carreira em Portugal que começou na equipa B dos `azuis e brancos` (58 jogos, 18 golos) e passou também por Portimonense (sete jogos) e Rio Ave (36 jogos, nove golos).