Gonçalo Borges no Feyenoord

“O FC Porto chegou a um acordo com o Feyenoord para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Gonçalo Borges pelo valor total de 11 milhões de euros, correspondendo a uma remuneração garantida de 10 ME acrescida de uma remuneração variável máxima de 1 ME”, refere o clube em comunicado.



Os ‘dragões’ salvaguardam ainda 15% de uma mais-valia em caso de venda futura pelo histórico emblema de Roterdão, numa transação que não contou com serviços de intermediação.



"Cresceu no Olival, vestiu de azul e branco com orgulho, e agora parte para um novo desafio. Felicidades, Gonçalo Borges", pode ler-se em publicação do FC Porto nas redes sociais.



O Feyenoord também confirmou a transferência, revelando que o futebolista português assinou contrato com o clube até 2029.



O avançado natural de Lisboa, que iniciou a formação no Benfica e a terminou nos ‘dragões’, vai vestir a camisola do emblema de Roterdão, que soma 16 títulos de campeão dos Países Baixos, o último dos quais em 2022/23.



Internacional sub-17, sub-18 e sub-21, Gonçalo Borges estreou-se na equipa principal do FC Porto em 2021/22, sob o comando de Sérgio Conceição, sagrando-se campeão nacional nessa época, num palmarés que conta ainda com duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira.



Mesmo sem se assumir como titular indiscutível, alinhou em 38 jogos na temporada passada, apontando dois golos.



Integrou ainda, juntamente com Diogo Costa, Fábio Vieira e Vitinha, a equipa de juniores dos ‘azuis e brancos’, que, sob orientação de Mário Silva, ergueu a Youth League, em 2018/19.