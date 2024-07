Gonçalo Delgado, de 26 anos, de 2,03 metros, alinhou na época passada no CD Póvoa e foi o melhor ressaltador do último campeonato, depois de uma passagem por Espanha, que se seguiu a três temporadas no Benfica.O FC Porto, que foi derrotado pelo Benfica na final da Liga da época passada, por 3-0, é o segundo clube com mais títulos nacionais conquistados, com 12 troféus, atrás do rival lisboeta (30), tendo-se sagrado campeão pela última vez em 2016.