Guarda-redes Diogo Costa falha treino do FC Porto devido a lesão muscular

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do FC Porto na Internet, Diogo Costa, titular indiscutível na baliza dos ‘dragões’, efetuou tratamento à lesão muscular, juntando-se no boletim clínico a Marko Grujic, Vasco Sousa e William Gomes, que evoluiu para treino integrado condicionado.



O avançado brasileiro é um dos cinco jogadores que foram alvo de processos disciplinares instaurados pelo clube durante esta semana, em conjunto com Tiago Djaló, Otávio Ataíde, Danny Namaso e Samu, por, alegadamente, terem infringido o regulamento interno em relação à hora de recolhimento obrigatório.



O FC Porto não revelou mais informações sobre a lesão de Diogo Costa, designadamente, se é impeditiva da participação do guarda-redes no jogo de sábado, no estádio do Estrela da Amadora, da 31.ª jornada do campeonato.