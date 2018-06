Guarda-redes Raúl Gudiño deixa FC Porto e regressa ao `Chivas`

Lusa Comentários 05 Jun, 2018, 17:05 | FC Porto

Raul Gudiño regressa ao México para defender as cores do 'Chivas' após uma passagem pela Europa, onde jogou pelo FC Porto B, União da Madeira e APOEL de Chipre, equipa com a qual conquistou o título de campeão cipriota e se tornou no primeiro guarda-redes mexicano a jogar a Liga dos Campeões.



"Benvindo a casa, Raúl Gudiño", refere o 'Chivas' no seu sítio, endereçando ao guarda-redes de 22 anos, formado no clube, "o maior sucesso neste regresso à maior equipa de futebol mexicana".