Guarda-redes Samuel Portugal é o quarto reforço "azul e branco" para 2022/23

"Samuel Portugal é o quarto reforço azul e branco para 2022/23 depois de ter rubricado um vínculo que o liga ao clube até 2027. O guarda-redes de 28 anos, que chega proveniente do Portimonense, vai vestir a camisola 94 dos Dragões", informou o clube portista, através do site oficial, sem revelar os valores envolvidos no negócio.

O `guardião`, de 28 anos, foi preponderante durante as últimas duas temporadas para a manutenção na I Liga dos algarvios, aos quais tinha chegado em 2019, contando 25 encontros pela equipa de sub-23, antes de totalizar mais 65 com a formação principal.

Com formação dividida entre Coritiba e Júnior Team, Samuel Portugal começou a alinhar no Brasil por Metropolitano, Portuguesa, Água Santa e Anápolis, para passar agora a concorrer com Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo pela baliza do FC Porto.

De acordo com a imprensa portuguesa, os `dragões` devem pagar cerca de quatro milhões de euros (ME) ao Portimonense pela contratação do sucessor do `guardião` argentino Agustín Marchesín, que rumou em 02 de agosto aos espanhóis do Celta de Vigo, depois de ter perdido a titularidade para o internacional português Diogo Costa na última temporada.

Samuel Portugal é o quarto reforço oficializado pelo FC Porto para 2022/23, depois do defesa David Carmo (ex-Sporting de Braga, por 20 ME), do médio André Franco (ex-Estoril Praia, por quatro ME) e do avançado Gabriel Veron (ex-Palmeiras, por 10,5 ME).

Os `dragões`, que ocupam a terceira posição da I Liga, com nove pontos, três abaixo do líder isolado Benfica, vão medir forças com o Gil Vicente, 12.º classificado, com cinco, no sábado, às 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da quinta jornada da prova.