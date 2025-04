Hugo Oliveira promete Famalicão ambicioso mas a respeitar FC Porto

“O próximo jogo é um jogo extremamente difícil, contra uma boa equipa, uma equipa que é muito mais do que aquilo que são os seus resultados. É um clube que tem uma cultura de vitória, e quem não entender isso está muito próximo de cair no primeiro buraco que vai aparecer na caminhada”, disse Hugo Oliveira, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Ainda assim, o técnico frisou que a identidade da sua equipa não será alterada perante a qualidade dos ‘dragões’, salientando que os jogadores devem manter-se fiéis aos seus princípios e convictos dos seus pontos fortes.



“Temos que saber que vamos jogar contra um adversário fortíssimo e respeitá-lo. Mas isso não invalida que não mantenhamos a nossa forma de estar, olhando para nós, e agarrados aos nossos princípios de jogo, com a convicção de que podemos conquistar os três pontos”, afirmou.



Hugo Oliveira destacou a consistência do seu plantel, considerando que o sucesso recente, com três vitórias seguidas e apenas duas derrotas nos últimos onze jogos, é fruto do trabalho coletivo e da convicção no modelo de jogo.



“Sabemos porque é que as coisas têm vindo a correr bem. É fruto do trabalho que fazemos, do processo em que acreditamos e do esforço de todos aqueles que compõem este grupo de trabalho, não só os jogadores, mas também todo o ‘staff’ e o clube”, indicou.



O técnico famalicense sublinhou a importância de aliar organização tática ao talento individual, frisando que a equipa tem evoluído ofensivamente sem descurar o equilíbrio defensivo, e que esse equilíbrio é essencial para criar oportunidades e manter solidez ao longo das partidas.



“O futebol é feito de princípios e caminhos coletivos, mas a essência do jogo é o talento individual e a arte dos jogadores. E nós temos jogadores com muita qualidade. Daí é natural que, no momento da decisão, estejamos a criar mais e a ter mais oportunidades”, observou.



Assim, Hugo Oliveira considerou que para enfrentar o FC Porto será essencial manter “solidez coletiva” e “clareza nos momentos do jogo”, reforçando a necessidade de a equipa estar confiante e equilibrada, elogiando os jovens talentos do adversário, como Rodrigo Mora, pelo rendimento que têm mostrado em campo.



“O Mora não é o único grande jogador que o FC Porto tem, mas já nesta idade consegue pôr dentro do campo muito daquilo que é o seu talento e tirar rendimento disso mesmo. Nós conhecemos o adversário, mas somos uma equipa que olha muito mais para nós do que para o adversário e os nossos jogos ditam isso mesmo, e neste não vai ser diferente”, concluiu.



Para este jogo, o treinador dos minhotos apenas não pode contar com o castigado Rodrigo Pinheiro.



O FC Famalicão, sétimo classificado, com 43 pontos, desloca-se ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, quarto, com 59, na sexta-feira, às 18:00, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.