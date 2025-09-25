I Liga. FC Porto confirma presença na partida frente ao Arouca

Depois de muita polémica com a partida frente ao Arouca, por causa da Festas das Colheitas, o FC Porto confirmou que vai estar presente, na próxima segunda-feira no estádio do clube arouquense para jogar a partida da sétima jornada.

Comunicado 🔵⚪



FC Porto confirma a presença no jogo em Arouca. — FC Porto (@FCPorto) September 25, 2025



"Embora tivesse à sua disposição alternativas de calendário que permitiriam proteger adequadamente os legítimos interesses das partes envolvidas, e apesar de lhe ter sido dada a oportunidade de recuar e de fazer cumprir a legalidade, a Liga Portugal entendeu manter a decisão política de forçar o FC Porto a disputar três jogos na mesma semana, retirando um dia de descanso ao Clube antes de um jogo europeu que antecede o clássico contra o SL Benfica", explicou o clube azul e branco.







O clube liderado por André Villas-Boas aponta o dedo à Liga Portugal por ter tomado uma decisão "ilegal", numa semana em que vai ter uma partida frente ao Estrela Vermelha, no dia 2 de outubro, e três dias depois, vai receber o Benfica no Estádio do Dragão.





"O FC Porto reitera que a decisão da Liga Portugal é manifestamente ilegal, dado que viola o Regulamento das Competições que, expressamente e sem margem para dúvidas, impede o reagendamento de uma partida para as 30 horas seguintes nas situações em que um dos clubes tenha de realizar um jogo oficial das competições da UEFA na semana seguinte", continua o FC Porto.



Os Dragões seguem neste momento na liderança da Liga Portuguesa de futebol, com seis triunfos em seis jogos, à frente de Sporting e Benfica na tabela classificativa.





