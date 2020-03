I Liga. FC Porto empata em casa com o Rio Ave e mantém liderança

Depois de conseguir a liderança da Liga na segunda-feira, o FC Porto começou a partida em casa com Sérgio Oliveira a mostrar serviço. O médio portista conseguiu um cabeceamento perigoso parado por Kieszek.









Perto dos 20 minutos, um pontapé de canto no lado direito do ataque do FC Porto terminou em golo. O esférico sobrevoou toda a área o Rio Ave, Nakajima cruzou atrasado para remate certeiro de Mbemba. Festa azul e branca no Dragão pela vantagem no marcador.





A equipa de Sérgio Conceição continuou a perseguição pelo golo, com Danilo a cabecear ao lado, com perigo.

No entanto, seria o Rio Ave a conseguir o empate. Boa jogada individual de Taremi, que conseguiu triangular com Diogo Figueiras. O iraniano tirou Marcano da frente e rematou sem hipóteses para Marchesín.









Seguiu-se novo calafrio para o FC Porto, com Nuno Santos a fazer uso da meia-distância. Marchesín esticou-se e conseguiu fazer uma grande defesa para canto.







Nos segundos 45 minutos, o FC Porto tentou chegar à vantagem. Marega esteve perto de o conseguir mas o remate saiu ao lado. O maliano sofreu um toque de Aderllan no seguimento da jogada e ficou a pedir grande penalidade. Artur Soares Dias mandou seguir a partida.





Soares e Marega voltaram a tentar bater Kieszek e depois foi o Rio Ave a mostrar-se no ataque. Após os 70 minutos, Nuno Santos galgou metros, cruzou já dentro da área portista, e Taremi, com um remate acrobático, atirou por cima da baliza de Marchesín.









Aos 78 minutos, uma jogada de insistência do FC Porto redundou em golo. Depois de duas grandes defesas de Kieszek a remates de Sérgio Oliveira e Soares, Marega viu o seu pontapé ser desviado por Aderllan Santos para a baliza vilacondense.





O FC Porto festejou mas Artur Soares Dias acabaria por anular o golo. Com o recurso ao VAR, o árbitro da Associação de Futebol do Porto foi informado de um fora-de-jogo de Tiquinho Soares, por meros três centímetros.





Ainda com o empate no marcador, o FC Porto foi tentando a vantagem mas o Rio Ave ripostou com vários contra-ataques perigosos. Marcano ainda viu Kieszek defender um cabeceamento e Gelson Dala obrigou Marchesín a uma grande defesa a dois tempos.





Volvidos os dez minutos de compensação, Artur Soares Dias apitou para o fim da partida e o FC Porto não aproveitou o empate do Benfica em Setúbal para conseguir uma vantagem de três pontos. No entanto, a liderança continua a ser azul e branca.