I Liga. FC Porto prepara jogo com o Benfica com três baixas

A equipa azul e branca treinou esta sexta-feira de manhã no Olival e prepara a receção ao Benfica, na partida grande da 28.ª jornada da I Liga.





De acordo com o sítio oficial do FC Porto, os treinos decorrem sem a presença de Cláudio Ramos, Marko Grujic e Vasco Sousa, todos lesionados.





Os portistas vão fazer antevisão da partida este sábado, no centro de treinos no Olival. O FC Porto está no terceiro lugar com os mesmos pontos do Sporting de Braga (56). A equipa de Martín Anselmi pode reduzir a desvantagem para Benfica e Sporting, ambos na liderança do campeonato (65 pontos).





A partida vai ser no próximo domingo, dia 6 de abril, e terá início às 20h30. João Pinheiro será o árbitro do jogo.