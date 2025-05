I Liga. FC Porto prepara partida frente ao Nacional da Madeira

A equipa dos Dragões voltou aos treinos, no Olival, e deu início à preparação para a partida frente ao Nacional da Madeira, em jogo que encerra a temporada do FC Porto. Depois do regresso de Diogo Costa à baliza, Martín Anselmi ainda não pode contar com Marko Grujic e Vasco Sousa, entregues ao departamento médico.





Na última jornada, o FC Porto também não vai poder contar com Nehuen Pérez que foi expulso na última partida, no Bessa.





A partida entre FC Porto e Nacional da Madeira será disputado no sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 18h00. Amanhã, a equipa azul e branca irá regressar aos treinos.