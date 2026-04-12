I Liga. Líder FC Porto pressionado a vencer na complicada deslocação ao Estoril

A igualdade a dois golos na receção ao Famalicão, culpa de um tento aos 90+9 minutos, na última ronda, deixou os ‘dragões’ sem margem de erro no topo da tabela, contando com apenas dois pontos de vantagem (73 contra 71) face aos ‘leões’, que no sábado venceram o Estrela da Amadora e que têm ainda um jogo por disputar, com o Tondela, em Alvalade.



Com a vitória em mente para o Estádio António Coimbra da Mota, casa do mais difícil oponente até ao final do campeonato, os portistas querem continuar a depender de si próprios para conquistarem o campeonato, que lhes foge desde 2021/22.



Os ‘dragões’, que a meio da semana somaram outra igualdade, mas para a Liga Europa, contra o Nottingham Forest, vão ter pela frente o sétimo classificado, que não atravessa o melhor momento na época, já que averbou dois desaires nas últimas duas rondas - Rio Ave (1-2) e em Arouca (2-3).



Mais cedo, pelas 18:00, o terceiro classificado Benfica recebe o Nacional já com o segundo lugar fora do seu controlo, mas a torcer por deslizes dos dois rivais, que, ao contrário da equipa orientada por José Mourinho, não estão invictos.



A formação ‘encarnada’ transporta da temporada transata um registo invejável: 43 jogos (31 vitórias e 12 igualdade) desde o 1-3 com o Casa Pia, disputado em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025.



Antes dos dois jogos mais aguardados do dia, o Sporting de Braga (quarto, com 49 pontos) será anfitrião do Arouca e o Alverca recebe o aflito Casa Pia.



