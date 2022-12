Internacionais lusos Diogo Costa, Pepe e Otávio reintegram treinos do FC Porto

Dois dias depois de terem sido titulares na derrota diante de Marrocos (0-1), que ditou a eliminação lusa nos quartos de final do principal torneio de seleções, os três futebolistas voltaram a trabalhar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio evoluíram sem limitações, ao passo que o defesa Pepe fez tratamento à fratura do cúbito do braço esquerdo contraída no sábado, passando a acompanhar no boletim clínico do FC Porto Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o canadiano Stephen Eustáquio, que também voltou do Mundial2022 lesionado.



Depois de ter cumprido três dias de folga a seguir à vitória no terreno do Desportivo de Chaves (2-0), na quinta-feira, da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, o plantel orientado por Sérgio Conceição prossegue os treinos na terça-feira, às 10:30, no Olival.



O FC Porto, líder isolado da ‘poule’, com quatro pontos, recebe o primodivisionário Vizela na sexta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da terceira e última ronda, dependendo de si para chegar aos ‘quartos’ da competição mais jovem do futebol profissional luso, que nunca conquistou, tendo sido finalista vencido em quatro edições.