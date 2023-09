Italiano Davide Massa é o árbitro do Shakhtar Donetsk-FC Porto

O árbitro, internacional desde 2014, terá como assistentes os compatriotas Filippo Meli e Stefano Alassio, e no videoárbitro (VAR) estará Aleandro Di Paolo, coadjuvado por Massimiliano Irrati.

O jogo, que decorrerá na casa `emprestada` do Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, devido à guerra na Ucrânia, tem início às 20:00 (horas de Lisboa).

No outro jogo do Grupo H, o FC Barcelona, de João Cancelo e João Félix, recebe o Antuérpia, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em encontro com arbitragem do romeno Radu Petrescu.