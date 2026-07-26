Jackson Martínez e Nuno André Coelho confiantes de que FC Porto será bicampeão

"Acredito sempre que o FC Porto pode ser bicampeão, mas falar antes não vale a pena. Temos que ver como a equipa continua a jogar. As dificuldades vão ser novas e as outras equipas vão também tentar evitar que o FC Porto ganhe de novo", afirmou Jackson Martínez à Lusa, durante a quarta edição da Liga Portugal Legends, na Nazaré.

O antigo internacional colombiano alinhou entre 2012 e 2015 pelos `dragões`, somando 92 golos nesse periodo e conquistando um campeonato e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Aos 39 anos, e conhecedor do campeonato português, em que competiu também pelo Portimonense, entre 2018 e 2020, o ex-capitão `azul e branco` deixou elogios ao trabalho desenvolvido na época transata, que culminou com a conquista do principal escalão pelos portistas.

"O FC Porto fez um bom campeonato na época passada e conseguiu uma coisa que é muito difícil: com tanta mudança, conseguiu ganhar o campeonato. Agora, temos de apoiar a equipa e tentar que faça o seu melhor, não só por eles, mas também para os adeptos e para os planos que a direção tem", salientou, destacando a "emoção e a alegria" de voltar a representar o FC Porto, no torneio que decorreu na Nazaré.

Por outro lado, Jackson Martínez confessou, em jeito de brincadeira, não identificar um jogador com características semelhantes às suas no atual plantel às ordens do técnico Francesco Farioli.

A crença em novo título de campeão português foi corroborada por Nuno André Coelho, que integrou o plantel portista que ergueu a Taça de Portugal na temporada 2009/10, sob o comando de Jesualdo Ferreira.

"Acreditamos sempre. Até ao fim", sublinhou à Lusa o antigo defesa, de 40 anos, já depois de enaltecer o "gosto" por representar o emblema nortenho no torneio organizado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Reforçando a ideia de que o FC Porto conseguirá construir uma "grande equipa", Nuno André Coelho enfatizou a importância do trajeto conseguido pelos `dragões` em 2025/26.

"O ano passado foi muito importante para reativar e reavivar a mística que faltou no ano anterior, mas isso já está outra vez presente. Agora, é trabalhar como o `mister` Farioli gosta de trabalhar o grupo e ter o máximo empenho para revalidar o título", analisou o ex-central.

Antes de começar a defesa do título de campeão nacional, o FC Porto disputa a Supertaça Cândido de Oliveira, em 01 de agosto, no Estádio Municipal de Coimbra, diante do Torreense, formação da II Liga e detentora da Taça de Portugal.

De resto, Nuno André Coelho, que passou também pelo Desportivo de Chaves, Sporting de Braga, Sporting, Portimonense e Penafiel, alertou para um jogo em que "há sempre riscos".

"É um título que está em jogo e o Torreense vai dar tudo por tudo. É sempre um bocado imprevisível o jogo, mas o FC Porto, entrando a 100% como mostrou ontem [sábado] no jogo de apresentação [vitória por 2-1 sobre os ingleses do Aston Villa], penso que pode ter o primeiro título da época", rematou.