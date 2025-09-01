Jakub Kiwior confirmado no FC Porto

Numa notícia publicada no seu sítio oficial, o FC Porto confirmou a chegada do polaco Jakub Kiwior, por empréstimo do vice-campeão inglês.





"O FC Porto acaba de recrutar mais um internacional polaco na Premier League para reforçar o setor defensivo. Seguindo o bom exemplo de Jan Bednarek, o capitão da equipa nacional, Jakub Kiwior aterra em Portugal oriundo de Inglaterra, mais precisamente do Arsenal, no âmbito de uma transferência a título de empréstimo com opção de compra", pode ler-se.





A espera terminou ⌛ Jakub Kiwior é Dragão ✍️#SeguimosJuntos pic.twitter.com/LILXD1PPOb — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025







O jogador de 25 anos chega ao Dragão depois de duas temporadas e meia no Arsenal, clube que representou por 68 vezes, tendo marcado dois golos e feito cinco assistências.