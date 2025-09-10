Jakub Kiwior faz o primeiro treino pelo FC Porto
O FC Porto preparou esta quarta-feira a partida da quinta jornada frente ao Nacional da Madeira. O internacional polaco Jakub Kiwior fez a estreia nos treinos de Francesco Farioli.
O jogador contratado ao Arsenal no último dia de transferências esteve a representar a seleção da Polónia, juntamente com o colega Jan Bednarek, e fez a estreia em treinos no FC Porto.
Welcome to the family, Kiwior 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/Yva8Y7NIzY— FC Porto (@FCPorto) September 10, 2025
Victor Froholdt e Deniz Gul foram outros dois internacionais a juntarem-se à equipa de Francesco Farioli para preparar a partida da quinta jornada que pode manter os Dragões na liderança.
Alberto Costa, Martim Fernandes, Luuk de Jong, William Gomes, Stephen Eustáquio e Gabri Veiga estão a conta com lesões e não é certa a presença dos jogadores no jogo frente ao Nacional.
A partida será jogada no próximo sábado (13 de setembro), no Estádio do Dragão, por volta das 18h00.