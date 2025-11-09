Jan Bednarek e Borja Sainz juntam-se ao boletim médico do FC Porto

O central polaco, que foi substituído aos 19 minutos da partida, em dificuldades físicas, tem um "desconforto no joelho esquerdo", com os 'dragões' a esclarecerem que irão analisar a situação médica a fundo nas "próximas horas".



Por sua vez, Borja Sainz, suplente utilizado pelo segundo encontro consecutivo, apresenta um "desconforto no tornozelo direito", que já transita desde o empate contra os neerlandeses do Utrecht (1-1), na quinta-feira, a contar para a Liga Europa.



Luuk de Jong, em regime de treino condicionado, e Nehuén Pérez, vítima de uma rotura total do tendão de Aquiles e com um tempo de recuperação mais prolongado, são os restantes nomes que constam do boletim clínico dos 'azuis e brancos'.



O próximo jogo do FC Porto está marcado para 22 de novembro, data da receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.