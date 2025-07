João Costa regressa ao FC Porto

"Oito anos depois de se ter desvinculado do FC Porto e de ter saído do Estádio do Dragão em lágrimas, João Costa está de volta ao clube do coração e rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2030. Herda o número 24 de Nehuen Pérez, que passa a ser o 18 após ceder a camisola ao antigo colega de equipa no Granada", refere o FC Porto em comunicado.



O guarda-redes, de 29 anos, fez quase toda a formação no FC Porto e chegou à equipa B dos 'dragões', antes de ser emprestado ao Gil Vicente, em 2017/18.



"Regressar ao FC Porto neste momento representa tudo para mim e a minha família estar presente representa a base de todo o sucesso, porque ninguém consegue nada sozinho. As nossas bases são muito importantes, a educação, o apoio nos momentos mais difíceis. Sem eles eu posso dizer que provavelmente não conseguiria estar aqui hoje", lançou o guardião em declarações reproduzidas no sítio de Internet dos 'dragões'.



Depois de ter representado o FC Porto e o Gil Vicente, a carreira do guardião prosseguiu depois em Espanha, ao alinhar no Cartagena, Mirandés, equipa B do Granada e Real Múrcia, formações dos escalões inferiores, regressando a Portugal em 2023, para representar o Feirense, na II Liga.



Em 2024/25, João Costa esteve no Feirense até meio da época, transferindo-se depois para o primodivisionário Estrela da Amadora, no qual terminou a temporada.



Agora, o guarda-redes está de regresso ao FC Porto e é mais opção para o novo treinador, o italiano Francesco Farioli, tendo deixado elogios ao presidente André Villas-Boas, que promoveu o seu regresso.



"A presença do presidente é um prazer enorme. Além de presidente é uma lenda do nosso clube, venceu títulos sem igual numa época histórica e acho que não há melhor maneira de regressar quando se junta tudo o que realmente é importante", sublinhou.



Também Jorge Costa, diretor para o futebol profissional do FC Porto, comentou a contratação de João Costa, destacando a importância para o balneário do regresso do guarda-redes ao Dragão.



"Para além das qualidades como guarda-redes, é um jogador da casa. Foi campeão nacional em todos os escalões, foi campeão nacional num título inédito da equipa B e é um jogador à Porto, conhece os valores do clube. Para além de todas as qualidades técnicas, é alguém que nos vai ajudar muito", rematou o antigo capitão dos portistas.