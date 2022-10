João Mário reintegra convocatória do FC Porto marcada por duas "baixas" forçadas

Para além da inaptidão do defesa e capitão Pepe, ainda em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, o lateral direito João Mário falhou por castigo a goleada na visita aos belgas do Club Brugge (4-0), na quarta-feira, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que ajudou a assegurar o acesso aos oitavos de final.



Nessa partida foi titular o médio canadiano Stephen Eustáquio, que está suspenso para o duelo em Ponta Delgada, devido à expulsão com duplo cartão amarelo durante a derrota caseira no clássico com o Benfica (0-1), em 21 de outubro, para a 10.ª jornada da I Liga.



O avançado brasileiro Gabriel Veron tinha sido suplente utilizado em Bruges, mas passou hoje a integrar o boletim clínico do FC Porto, com uma mialgia de esforço na coxa direita, falhando, assim, a viagem dos campeões nacionais ao final desta tarde para os Açores.



Os 'dragões', que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, no sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.







Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.



- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu e Wendell.



- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Bruno Costa, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.



- Avançados: Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.