Jogadores do FC Porto com processos por infração do regulamento interno do clube

Em causa está a presença de alguns jogadores num espaço de diversão noturna do Porto, onde o defesa central brasileiro Otávio Ataíde terá celebrado o 23.º aniversário, com a festa a terminar já na madrugada de hoje, dia de regresso do plantel aos treinos, na presença de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).



À saída do local, alguns atletas foram filmados por alegados adeptos do FC Porto, sendo que essas imagens foram difundidas nas redes sociais e chegaram ao conhecimento da SAD comandada por André Villas-Boas, que instaurou processos, devido a infrações do regulamento interno, nomeadamente relacionadas com a hora do recolhimento obrigatório.



Depois de dois dias de folga, que se seguiram à vitória na receção ao Famalicão (2-1), na sexta-feira, da 30.ª jornada da I Liga, a equipa orientada pelo argentino Martín Anselmi regressa ao trabalho às 15:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.



O FC Porto, quarto classificado, com 62 pontos, iniciará a preparação da visita ao Estrela da Amadora, 15.º, com 26, que está agendada para sábado, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 31.ª ronda do campeonato.