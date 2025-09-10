Jogo entre Arouca e FC Porto em perigo devido a Feira Agrícola

A adjunta da presidência da Câmara Municipal de Arouca, Ana Pinto, fez chegar uma nota escrita à Antena 1 em que refere que imediatamente após ter tomado conhecimento do calendário da Liga, o Município manifestou preocupações relativas à data do jogo entre o FC Arouca e o FC Porto.



Tudo porque a mesma irá coincidir com a Feira das Colheitas, evento que atrai anualmente milhares de visitantes a Arouca.



No início desta semana, na segunda-feira, e por solicitação também do Município, decorreu uma reunião que participaram as autoridades locais, representantes da Liga Portugal, do FC Arouca e do FC Porto.



Esclarece o município que todos os participantes ficaram esclarecidos quanto à ausência de condições para a realização do jogo, pelo que diz a Câmara Municipal se deve proceder ao reagendamento para data oportuna.



Arouca e FC Porto já tinham acordado o jogo para 28 de Setembro às 20h30.



A hipótese do Arouca transferir o jogo para Aveiro ou outro local obrigará a jogar nesse local com Benfica e Sporting. Os póximos dias vão descortinar mais um imbróglio no futebol nacional.