Jorge Costa evocado pela Assembleia da República

O voto de pesar pelo antigo futebolista e diretor do FC Porto, que morreu a 5 de agosto, foi apresentado pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e recorda Jorge Costa como um dos “mais marcantes defesas-centrais do futebol português”, que se destacou pela “marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube”.



“A sua personalidade combativa, a postura ética, o respeito pelos adversários e a paixão inabalável pelo jogo fazem dele um exemplo para várias gerações. Jorge Costa foi mais do que um atleta de excelência: foi um líder carismático, um símbolo de fidelidade ao seu clube e à Seleção, e um embaixador do desporto português”, recorda o parlamento no voto aprovado hoje em sessão plenária.



A Assembleia da República enumera o “palmarés ímpar” do jogador, que venceu como capitão do Futebol Clube do Porto oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, a Taça UEFA (2003), a Liga dos Campeões da UEFA (2004) e a Taça Intercontinental.



A nível internacional, vestiu por 50 vezes a camisola da Seleção AA, participou em fases finais de Europeus e Mundiais, e integrou a geração que venceu o Campeonato do Mundo de Sub-20 em 1991.



“Conhecido como ‘o Bicho’ pela sua intensidade em campo, destacou-se pela marcação implacável, pelo espírito de sacrifício e pela defesa intransigente dos valores do clube”, refere o voto, que recorda ainda a sua carreira de treinador em Portugal e no estrangeiro.

