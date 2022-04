José Maria, autor do primeiro golo europeu do FC Porto, morre aos 92 anos

“Faleceu, este sábado, José Maria. O antigo avançado, que tinha 92 anos de idade, representou os portistas durante oito anos, foi titular no primeiro jogo europeu do FC Porto e marcou o golo de estreia do clube em provas da UEFA”, indica o clube.



O antigo avançado, que pelo FC Porto marcou 78 golos ao longo de oito épocas, entre 1949 e 1957, marcou o golo de estreia dos ‘dragões’ nas competições da UEFA, na primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus (1956/57), numa derrota em casa com o Athletic Bilbau (2-1).



Na carreira, em que conquistou ao serviço do FC Porto um campeonato e uma Taça de Portugal, o avançado, nascido em Vila Nova de Gaia, representou também o Benfica, em 1957/58, e o Sporting de Braga, em 1958/59 e 1959/60.



O velório do antigo jogador realiza-se ainda hoje no Salão Paroquial de Canidelo, em Vila Nova de Gaia, e o funeral será no domingo, a partir das 09:30.