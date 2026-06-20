Jovem futebolista norueguês Eirik Granaas reforça o FC Porto

Além deste montante fixo pela totalidade dos direitos económicos do jogador norueguês, de apenas 16 anos e proveniente do Fredrikstad, da Noruega, o acordo inclui uma remuneração variável de 1,5 ME ao clube norueguês, mediante o cumprimento de objetivos desportivos ao serviço da equipa principal portista.



"Eirik Granaas assinou um contrato válido por três temporadas, até 2029, e é o mais recente reforço do FC Porto. Numa fase inicial, o médio internacional jovem norueguês vai representar a equipa B e estará em contacto com o plantel principal", explicou o clube, em comunicado publicado no seu sítio oficial na internet.



O Fredrikstad, que assume o pagamento do mecanismo de solidariedade a terceiros, terá direito a 15% das mais-valias relativas a uma eventual futura venda de Granaas, mas o FC Porto poderá recuperar 5% por 600 mil euros.



Os portistas declararam ainda que terão encargos com a intermediação da transferência, correspondentes a 5,6% do valor total da transferência.



"Está a ser uma experiência fantástica. Já me apercebi do carinho e da paixão que as pessoas têm pelo clube na cidade, fui muito bem tratado nestes primeiros momentos e estou muito ansioso por começar esta etapa", disse o centrocampista, em declarações reproduzidas pelos meios do clube.



Formado no Fredrikstad, Granaas demonstrou um talento precoce e tornou-se o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na principal divisão norueguesa, ao superar Martin Odegaard com apenas 15 anos e 90 dias, marca entretanto superada por Gabriel Rajkovic, do Valerenga.



Cerca de dois meses depois, foi lançado na segunda mão da terceira eliminatória de acesso à Liga Europa, tendo sido o jogador mais jovem a alinhar em provas europeias desde 1971, ao jogar diante do Midtjylland, da Dinamarca, em 14 de agosto de 2025, com 15 anos, quatro meses e 21 dias.



"Ainda tenho alguns dias de descanso para recuperar energias e estou muito ansioso por começar a trabalhar. Quero aprender e absorver a cultura transmitida pelos locais, ajudar a equipa em tudo o que puder e dar o máximo para que tudo corra bem", expressou Granaas.