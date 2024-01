Jovem guarda-redes Gonçalo Ribeiro renova com FC Porto até 2028

“Já estou aqui desde pequeno, assimilei todas as características que o FC Porto tem e a minha educação não foi dada só pela família, mas também pelo clube. Isso torna-me um jogador à Porto”, reiterou o ‘guardião’, de 18 anos, citado pelos meios ‘azuis e brancos’.



Gonçalo Ribeiro ingressou no FC Porto há 12 anos, atravessou todos os escalões jovens do clube e subiu à equipa B na última época, tornando-se o mais jovem guarda-redes de sempre a alinhar na II Liga, patamar no qual já fez 10 jogos, dois dos quais em 2023/24.



Distinguido com o Dragão de Ouro de Atleta Jovem do Ano em 2022, o internacional sub-20 português impôs-se durante o verão do ano passado como titular na baliza da seleção nacional nos Europeus de sub-17 e sub-19, prova na qual foi eleito como melhor jogador na sua posição, apesar de os lusos terem perdido frente à Itália na final (0-1), em Malta.



Desde então, Gonçalo Ribeiro passou a ser incluído pelo treinador Sérgio Conceição nos trabalhos diários da equipa principal do FC Porto, numa temporada em que acumula três encontros pelo conjunto de sub-19 e dois pela formação B, atual 11.ª colocada da II Liga.



“É uma certeza para o futuro. Não tenho a mínima dúvida de que terá uma carreira muito boa, promissora e feliz e será o guarda-redes do FC Porto no futuro. Tem tudo para isso: estatura, inteligência e intuição”, disse o presidente do clube, Pinto da Costa, que já tinha renovado recentemente com os avançados da equipa B Gonçalo Sousa e Rui Monteiro.