Kelsey Velman reforça voleibol do FC Porto

“Ser campeã é um sonho que quero concretizar no FC Porto. Ainda não consegui isso na minha carreira e acredito que é perfeitamente possível esta época”, disse Kelsey Velman, de 29 anos e 1,90 metros de altura, aos meios de comunicação portistas.



Natural de Halton Hills, a atleta iniciou o seu percurso em Ontário e por lá ficou até terminar os estudos em 2019. Aos 23 anos embarcou numa aventura internacional e mudou-se para a Europa, onde já soma passagens por Itália, Alemanha, Turquia, Sérvia e Montenegro.



A central diz estar “ansiosa para desfrutar de tudo” o que a espera e acredita ser “perfeitamente possível” devolver o clube à conquista do título nacional. O facto de ter outras compatriotas no balneário vai “ajudar muito na integração”.



Na última temporada Kelsey Velman jogou ao serviço do MTV Stuttgart, da Alemanha, e, para além da conquista da Supertaça, terminou a Bundesliga em terceiro lugar e alcançou a nona posição na Liga dos Campeões.



Com um alcance de 3,15 metros no remate e de 3,02 metros no bloco, o poderio ofensivo de Kelsey Veltman não passa despercebido, com o serviço em suspensão e a ‘china’ (jogada rápida na rede) a servirem de maiores armas.



Segundo o clube, a jogadora não vai ter dificuldades em integrar-se, uma vez que já partilhou o balneário com Milana Božić no MTV Stuttgart e já se cruzou com as compatriotas Shainah Joseph e Jasmine Rivest no Canadá.



“É muito bom que o FC Porto tenha outras atletas canadianas na equipa. Sem dúvida de que isso vai ajudar muito na minha integração. Estou muito entusiasmada por jogar com elas outra vez”, afirmou.



Com a chegada da Kelsey Velman o plantel dos "dragões", que inclui Joana Resende, Victória Alves, Lila Durão, Ana Rui Monteiro, Shainah Joseph, Bruna Correia, Saška Đurović, Natalia Murek, Beatriz Basto, Jasmine Rivest e Milana Božić, ganha forma para a próxima temporada.