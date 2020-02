Kevin Volland é operado ao tornozelo e desfalca Bayer Leverkusen por três meses

O jogador, de 27 anos, lesionou-se em 20 de fevereiro, frente ao FC Porto, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e já não vai ser opção para a segunda partida, na quinta-feira, no Estádio do Dragão.



Volland, um dos jogadores mais utilizados no Bayer Leverkusen esta temporada, viu confirmada a gravidade da lesão hoje, dia em que realizou novos exames médicos.



O avançado internacional alemão foi decisivo na partida da primeira mão frente aos 'dragões', ao sofrer o penálti que originou o segundo golo do Bayer, que viria a vencer por 2-1.



Os alemães visitam na quinta-feira o Estádio do Dragão, numa partida com início marcado para as 17:55.