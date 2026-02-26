Kiwior apto, Borja Sainz indisponível

O central polaco, que havia contraído uma lesão muscular frente ao Sporting, na 21.ª jornada do campeonato, está de regresso às opções do treinador italiano Francesco Farioli, após ter falhado os encontros frente a Nacional e Rio Ave.



Por sua vez, Thiago Silva, Nehuén Pérez, Martim Fernandes e Luuk de Jong continuam a constar do boletim médico portista.



Já o extremo espanhol foi autorizado a não comparecer no treino de hoje, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, de modo a poder prestar apoio familiar pelo falecimento da mãe, sendo também confirmada a sua ausência no próximo compromisso dos 'azuis e brancos'.



Em nota de condolências publicada no seu sítio oficial na Internet, o clube diz que "estará sempre ao lado de Borja Sainz", expressando a sua solidariedade perante a "hora de dor" que o jogador atravessa.



O FC Porto, líder da I Liga, com 62 pontos, recebe o Arouca, 10.º, com 26, no jogo que inaugura a 24.ª ronda da prova, a partir das 18:45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.