Lateral David Fernández deixa andebol do FC Porto

“David Fernández não vai continuar a representar o FC Porto em 2025/26”, informou o clube.



A saída de Fernández segue-se à do também lateral direito dinamarquês Jakob Mikkelsen, comunicada no sábado, que estava nos ‘dragões’ desde 2022.



O FC Porto despediu-se da época 2024/25 sem qualquer troféu conquistado, num período de domínio absoluto do rival Sporting, que se sagrou bicampeão, conquistou a Taça de Portugal pela quarta vez consecutiva e a Supertaça pela segunda.



Os ‘dragões’, treinados pelo sueco Magnus Andersson, dominaram o panorama do andebol nacional entre 2008 e 2015, com sete títulos de campeões, e, mais recentemente, entre 2018 e 2023, período em que chegaram ao ‘penta’.