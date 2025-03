Lateral Linus Persson reforça andebol do FC Porto na próxima temporada

“Não foi uma decisão difícil escolher o FC Porto. Tive uma boa conversa com o [treinador] Magnus Andersson, que já conheço há muitos anos, porque me orientou nas seleções jovens da Suécia. Quando me chamou, foi muito fácil encarar este clube como a minha nova casa”, reconheceu o lateral direito, citado pelos meios oficiais dos ‘azuis e brancos’.



Linus Persson, de 31 anos, alinha pelo GOG desde a temporada passada, na sequência de passagens pelo Malmö e pelos franceses do Ivry e do Nantes, sendo que, na seleção da Suécia, sagrou-se vice-campeão mundial em 2021 e conquistou o Europeu em 2022.



“Chego ao FC Porto com muitas rotinas para ajudar o clube na defesa e no ataque. Não sou um jogador com uma característica em que se evidencie, mas sou bom em vários parâmetros e tenho muita força e rotinas de andebol disputado ao mais alto nível”, notou.



Primeiro reforço ‘azul e branco’ para a próxima época, Linus Persson venceu uma Taça, uma Supertaça e uma Taça da Liga em França pelo Nantes e leva 44 golos em 31 jogos pelo GOG em 2024/25 - cinco dos quais na derrota na visita ao Benfica (33-31), na terça-feira, para a primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga Europeia.