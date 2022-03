LE. "Dragões" já venceram em Lyon

Depois do desaire caseiro com o Olympique Lyonnais (0-1), selado pelo brasileiro Lucas Paquetá, aos 59 minutos, na primeira mão dos "oitavos" da Liga Europa, os "dragões" estão obrigados a vencer em França e têm antecedentes que fazem acreditar.





Dos 15 encontros disputados fora com equipas gaulesas, o FC Porto venceu cinco – somando ainda cinco empates e também cinco derrotas -, e o primeiro foi precisamente face ao Lyon, na primeira ronda da Taça UEFA de 1964/65.





Após um triunfo caseiro por 3-0, com dois tentos de Custódio Pinto e um de Carlos Baptista, os azuis e brancos escreveram história no estádio Gerland, em 14 de outubro de 1964, ao vencerem por 1-0, com um golo de Valdir Sousa, aos 89 minutos.





O FC Porto defrontou uma segunda vez o Lyon em 2003/04, ano do segundo título europeu, e esteve quase a vencer em França, o que só não aconteceu devido a um golo do brasileiro Giovane Elber, aos 90 minutos, quando os lusos já estavam apurados.





A formação de José Mourinho tinha vencido por 2-0 no Dragão, com golos de Deco e Ricardo Carvalho, e resolveu as contas em Lyon, com um "bis" de Maniche (seis e 47 minutos), de nada valendo aos locais os tentos de Peguy Luyindula (14) e Elber.





Esta quinta-feira em caso de triunfo por mais de um golo, o FC Porto qualifica-se, enquanto uma vitória pela diferença mínima, independentemente dos números, atira a discussão para um prolongamento. Qualquer empate ou derrota, significam a eliminação.





O encontro entre Lyon e FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, no OL Stadium, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa).