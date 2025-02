LE. FC Porto procura uma vitória em Roma

Há uma semana, o turco Celik adiantou os italianos, já na compensação antes do intervalo, aos 45+4 minutos, mas Francisco Moura igualou para os nortenhos, aos 67.Em Roma, o treinador Martin Anselmi, que substituiu Vítor Bruno face aos maus resultados, procura ainda a sua segunda vitória seguida, depois de um triunfo (Maccabi Telavive), três empates (Rio Ave, Sporting e Roma) e novo triunfo (Farense).Com 23 convocados para a deslocação à Cidade Eterna, o técnico argentino não contará com os dois nomes entregues ao boletim clínico: Martim Fernandes e Vasco Sousa - o jovem é o caso mais recente depois da fratura do perónio no jogo diante do Farense.





É sempre importante marcar primeiro, isso seria um começo ideal. Creio que já vimos no outro dia em casa. A Roma é um adversário forte, com bons jogadores e capacidade para se bater no jogo e impor-se em cada duelo. Os primeiros minutos serão intensos, eles vão tentar marcar o primeiro golo. Estamos preparados para fazer o nosso jogo, treinámos bem", admitiu o timoneiro dos azul e brancos. Ciente do jogo quase perfeito que é preciso fazer frente aos "giallorossi", Anselmi admitiu uma equipa preparada para as circunstâncias: "", admitiu o timoneiro dos azul e brancos.





Poupados da titularidade frente aos "leões de Faro", Alan Varela e Stephen Eustaquio deverão voltar a compor a dupla do meio-campo, tal como João Mário e Gonçalo Borges, potenciais elementos a compor a faixa direita.





Claudio Ranieri mostrou convicção num "grande jogo", garantindo que os seus jogadores estão "precavidos" para um "FC Porto muito técnico e rápido" no ataque à baliza de Svillar. Do lado oposto,





Após promover a poupança de nomes como Lorenzo Pellegrini, Angeliño, Dobvkyk e Dybala no triunfo fora de portas contra o Parma, o experiente técnico deverá recuperar algumas destas figuras para um duelo que se prevê de elevada exigência, tal como o registo histórico sugere. Expulso na primeira mão, Cristante é carta fora do baralho.



Caso garanta o apuramento, em jogo que terá início às 17h45 (horas de Lisboa) e arbitragem do francês François Letexier, o FC Porto defrontará nos "oitavos" ou a Lazio, que já teve como adversária na fase de liga, ou o Athletic Bilbau, primeiros classificados na fase anterior.