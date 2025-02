LE. FC Porto recebe Roma já a pensar nos "oitavos"

A única vitória do FC Porto em 2025 aconteceu precisamente na Liga Europa, com os três pontos conquistados em casa do Maccabi Telavive (1-0), na estreia de Martín Anselmi como treinador, a revelarem-se decisivos para a continuidade dos"dragões" em prova.Se o FC Porto atravessa uma fase complicada, o empate nos minutos finais do clássico com o Sporting deixou alguma motivação, assim como o histórico com a Roma, por quem nunca foi afastado em três eliminatórias anteriores.As duas equipas encontraram-se pela primeira vez em 1981/82, na segunda ronda da Taça das Taças, com os "dragões" a vencerem por 2-0 nas Antas e empatando a zero em Roma para garantir a presença na fase seguinte.Foi preciso esperar mais de 35 anos para as duas equipas se voltarem a encontrar, com novo sucesso para o FC Porto, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, com um empate do Dragão a ser revertido com um claro triunfo por 3-0 na capital italiana.Duas temporadas depois, os "dragões" suplantaram novamente a Roma, desta feita nos oitavos de final da "Champions", mesmo depois de terem sofrido a única derrota com os "giallorossi" por 2-1, garantindo o apuramento com uma vitória por 3-1 em casa, após prolongamento.

A segunda mão do play-off está marcada para 20 de fevereiro e os vencedores da eliminatória juntar-se-ão nos oitavos de final aos oito melhores da fase de liga, entre os quais o Manchester United, treinado por Ruben Amorim.



Além dos "red devils", estão já qualificados para a fase seguinte Lazio, Athletic Bilbau, Olympiacos, Rangers, Eintracht Frankfurt, Rangers e Tottenham.