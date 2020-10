Liga dos Campeões. FC Porto perde com o Manchester City

O FC Porto entrou em campo a conseguir parar o ímpeto inicial do Manchester City e aos 14 minutos, Luís Díaz teve uma grande arrancada, fletiu da esquerda para a direita, fugiu até à área inglesa e com um remate cruzado bateu Ederson, que não teve hipóteses de defesa.





Poucos minutos depois, lance polémico na área do FC Porto. O árbitro marca grande penalidade a favor do Manchester City, num lance em que ficam dúvidas sobre se existe uma falta de Gundogan sobre Marchesín que antecede a falta de Pepe sobre Sterling. A equipa de arbitragem, auxiliada pelo VAR, mantém a decisão do castigo máximo que Aguero converteu.





Aos 22 minutos, Uribe teve uma boa oportunidade para colocar novamente o FC Porto em vantagem. Pressão alta dos azuis e brancos na área de Ederson, mau passe do guarda-redes e o internacional colombiano tentou o remate. O pontapé passou muito por cima.





A conseguir dividir o jogo contra a equipa da casa, o FC Porto voltou a criar perigo. Após a meia-hora de jogo, Zaidu atreveu-se no ataque e tentou o remate para golo, que Ederson encaixou.







No começo da segunda metade, Marchesín mostrou-se após um remate forte de Gundogan. Até que aos 65 minutos, o internacional argentino não conseguiu parar o remate do alemão. Livre direto frontal à baliza do FC Porto e Gundogan bate a bola parada de forma irrepreensível.





Vantagem dos ingleses na partida que voltaram a aumentar o marcador por intermédio de Ferrán Torres. Grande remate do espanhol, depois de deixar Pepe para trás na área portista e após assistência de Phil Foden. Já dentro dos dez minutos finais, Marchesín evitou o quarto golo do City, com uma grande defesa a remate de Mahrez, isolado.





Ainda houve tempo para um pontapé forte de Rodri ao poste da baliza do FC Porto, em que Marchesín voltou a fazer uma grande defesa.







A partida terminou com o resultado de 3-1 para o City. Três pontos para a equipa inglesa. No final da partida, Sérgio Conceição queixou-se da atuação da equipa de arbitragem.