Liga Europa. Arte de William Gomes dá triunfo ao FC Porto na Áustria

Sem mudar muito na estratégia do FC Porto, Farioli avançou para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa. Borja Sainz foi o primeiro a dar sinal de perigo com um remate forte à trave logo aos três minutos de jogo.





O Salzburgo igualou a contenda e chegou à baliza de Diogo Costa por volta dos dez minutos. O guardião portista ainda defendeu o primeiro remate do atacante austríaco e Bednarek cortou a bola quando a mesma ia para a baliza deserta. Pouco depois, o FC Porto colocou marcou mas com falta de Samu, por mão na bola.





Bidstrup voltou a mostrar que o Salzburgo estava dentro do jogo, depois de recuperar o esférico à entrada da área e rematar forte para nova defesa de Diogo Costa. Os primeiros 45 minutos fecharam com Gabri Veiga a cabecear à figura de Schlager.





Na segunda parte, o Salzburgo ameaçou e acabou mesmo por marcar. Num ataque rápido pela direita, a equipa austríaca ainda rematou para defesa de Diogo Costa com Terzic a marcar na recarga. O golo seria anulado por fora-de-jogo.





Os da casa voltaram a ameçar perto dos último dez minutos. Vertessen recebeu isolado e com Diogo Costa pela frente desviou a bola para fora, falhando o primeiro golo da noite.





Farioli fez mudanças e o FC Porto procurou o triunfos nos últimos minutos. Depois de muitas tentativas, William Gomes voltou a ser herói com um remate forte e colocado que Schlager confiou que ia sair do campo.





A bola fez uma curva perfeita e entrou para os festejos de toda a equipa do FC Porto. Golo na altura certa, nos últimos segundos de jogo e com os Dragões a festejaram os primeiros três pontos na fase de liga da Liga Europa e a sétima vitória consecutiva.





Na próxima jornada, o FC Porto vai receber o Estrela Vermelha no Estádio do Dragão.