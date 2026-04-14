Liga Europa: Danny Makkelie arbitra FC Porto e Davide Massa nomeado para jogo do Braga





(Com Lusa)

De acordo com as nomeações para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, hoje divulgadas pela UEFA, Makkelie vai ter como assistentes os compatriotas Hessel Steegstra e Jan de Vries no City Ground, em Nottingham, enquanto o croata Ivan Bebek será o videoárbitro.O neerlandês, de 43 anos, já dirigiu o FC Porto duas vezes, ambas na fase a eliminar da Liga dos Campeões de 2018/19, com derrotas fora com a Roma (2-1), nos oitavos de final, e em casa com o Liverpool (4-1), nos ‘quartos’.O FC Porto visita na quinta-feira, às 20:00, o Nottingham Forest, treinado pelo português Vítor Pereira, depois do empate a um golo na primeira mão, resultado igual ao conseguido pelo Sporting de Braga na receção ao Betis, formações que agora se encontram em Espanha.Em Sevilha, Davide Massa vai comandar uma equipa completamente italiana, com Filippo Meli e Stefano Alassio como assistentes e Daniele Chiffi com o papel de videoárbitro.O experiente árbitro italiano, de 44 anos, já arbitrou em três ocasiões o Sporting de Braga, com o qual não se cruza desde 2021/22, quando, igualmente nos quartos de final da Liga Europa, esteve na vitória sobre o Rangers (1-0).Antes, Massa tinha estado na derrota caseira com o Ludogorets (2-0), na fase de grupos da Liga Europa de 2017/18, e no triunfo em casa do Spartak Moscovo (2-1), no play-off de acesso à segunda competição europeia de clubes em 2019/20.Esta temporada, o transalpino já arbitrou uma equipa portuguesa, ao estar no épico triunfo do Benfica sobre o Real Madrid (4-2), que valeu a qualificação dos 'encarnados' para o play-off da Liga dos Campeões, decidida com um golo do guarda-redes Trubin no último lance do encontro.O português João Pinheiro foi nomeado para arbitrar a receção do Estrasburgo ao Mainz, da Liga Conferência, e será assistido por Bruno Jesus e Luciano Maia, com os quais vai estar no Mundial2026, com Tiago Martins a ser o videoárbitro.