Liga Europa. FC Porto e Braga começam fora o ataque aos "quartos"

Os "dragões", líderes destacados da I Liga, têm pela frente nos "oitavos" um adversário complicado, atual quarto da Bundesliga, numa eliminatória que se prevê equilibrada, enquanto os "arsenalistas", quartos no campeonato luso, são favoritos face ao líder do campeonato húngaro.



Além de ter ficado por cima dos adversários na fase de liga, as duas equipas lusas apresentam um histórico favorável nesta fase da competição, sendo que o FC Porto seguiu em frente em duas de três presenças, face a CSKA Moscovo (2010/11) e Nápoles (2013/14), sendo exceção a eliminatória com o Lyon (2021/22).



Melhor ainda está o Sporting de Braga, que tem o pleno de apuramentos nos oitavos de final, fase da prova em que fez cair o gigante Liverpool (2010/11) e ainda o Fernerbahçe (2015/16) e o Mónaco (2021/22). Em 2010/11, os dois clubes lusos foram mesmo até à final, defrontam-se em Dublin, onde o FC Porto, liderado pelo agora presidente André Villas-Boas, se impôs ao onze de Domingos Paciência por 1-0, graças a um golo do colombiano Radamel Falcao.



O objetivo é agora Istambul, palco da final, em 20 de maio, sendo que, para já, a formação azul e branca é a primeira a entrar em ação nos "oitavos", pelas 18h45 locais (17h45 em Lisboa) de quinta-feira, na MHPA Arena, em Estugarda.



Os germânicos perderam o último jogo europeu em casa, na segunda mão do play-off de acesso aos 'oitavos', por 1-0, na receção ao Celtic, mas depois de um triunfo em Glasgow por 4-1.



Na fase de liga, que acabaram no 11.º lugar (15 pontos), seis abaixo do FC Porto (quinto, com 17), os germânicos venceram todos os jogos em casa, com Celta de Vigo (2-1), Feyenoord (2-0), Maccabi Telavive (4-1) e Young Boys (3-2).



Em contraponto, os "dragões" não foram exuberantes fora: venceram 1-0 em Salzburgo, na estreia, com um golo de William Gomes aos 90+3 minutos, perderam 2-0 em Nottingham e empataram 1-1 em Utrecht e Plzen.



O espanhol Samu é o melhor marcador dos portistas na Liga Europa, com três tentos, e também na I Liga, com 13, mas é baixa até ao final da época, devido a lesão.



Por seu lado, o marroquino Bilal El Khannouss, com cinco golos, é o melhor marcador do Estugarda na Europa, mas, na Bundesliga, o líder é Deniz Undav, que, com 15 tentos, só perde na prova para os 30 do inglês Harry Kane (Bayern Munique). Na formação germânica, destaque ainda para a presença do português ex-Sporting Tiago Tomás, que, muitas vezes a partir do banco, tem sido um jogador importante na época de regresso ao clube, após uma primeira passagem (2021/22 e 2022/23).





A rotatividade que o treinador italiano Francesco Farioli possa vir a fazer, tendo em conta a primazia ao campeonato luso, pode condicionar a eliminatória, sendo que, internamente, o Estugarda corre por uma sempre importante presença na Champions.



Para o primeiro jogo, os alemães têm, em qualquer caso, ligeiro favoritismo, o mesmo que o Sporting de Braga tem perante o Ferencváros, apesar de começar em reduto alheio.



A formação de Carlos Vicens foi sexta na fase de liga, com 17 pontos, mais dois do que os magiares, que, em casa, ganharam por 3-1 ao Ludogorets - equipa que voltariam a bater, por 2-0, no play-off, após um 1-2 fora - e por 2-1 ao Rangers e empataram 1-1 com Viktoria Plzen e Panathinaikos.



Se os magiares estão invictos em casa, os "arsenalistas" não perderam fora: 2-0 face ao Celtic, no que foi o primeiro triunfo de sempre de uma equipa portuguesa no Celtic Park, 1-0 frente ao Nice, 1-1 com o Rangers e 0-0 com o Go Ahaed Eagles. O Sporting de Braga vai tentar manter este registo e dar um passo importante rumo ao apuramento, que, depois, terá de carimbar na pedreira, em 18 de março, um dia antes de o FC Porto receber os germânicos.



Na antecâmara do regresso à Europa, as duas equipas nortenhas empataram (2-2) os grandes de Lisboa, o Sporting de Braga na receção ao Sporting e o FC Porto na Luz, mantendo tudo como antes na frente do campeonato luso, no qual os "dragões", primeiros, somam mais 20 pontos do que os "arsenalistas", quartos.



No que respeita aos outros confrontos da primeira mão dos "oitavos" da Liga Europa, destaque para a receção do Lille ao Aston Villa, a equipa mais cotada em prova.



Por seu lado, o Lyon, de Paulo Fonseca, desloca-se a casa do Celta de Vigo, sexto em La Liga, enquanto o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, é anfitrião do Midtjylland.