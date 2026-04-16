Liga Europa. FC Porto e Sporting Braga em Inglaterra e Espanha a sonhar com meias-finais

No caso dos ‘dragões’, é um regresso a Inglaterra perante o adversário que lhe infringiu a primeira derrota esta época (2-0), na fase de liga da prova europeia, e que é treinado pelo seu bem conhecido Vítor Pereira, duas vezes campeão português com a equipa 'azul e branca'.



Na semana passada, o líder da I Liga portuguesa marcou logo aos 11 minutos, pelo brasileiro William Gomes, porém, volvidos apenas dois minutos, um mau atraso de Martim Fernandes permitiu a traiçoeira igualdade, sendo que o FC Porto tem um registo negativo em solo inglês, onde não alcançou qualquer triunfo em 24 partidas (três empates e 21 derrotas).



Em Sevilha, à mesma hora, o Sporting de Braga, atual quarto colocado em Portugal, quer manter-se no trilho de nova final europeia, defrontando o Betis, quinto classificado da Liga espanhola e que não vence há sete desafios na prova interna.



Há uma semana, Grillitsch adiantou os minhotos aos cinco minutos, porém Cucho Hernández igualou aos 61 e deixou tudo em aberto na eliminatória.



Caso avance na competição, o FC Porto deverá encontrar os ingleses do Aston Villa, que venceram por 3-1 em casa do Bolonha na primeira mão, enquanto o Sporting de Braga, se também for bem-sucedido, deverá cruzar-se com os alemães do Friburgo, que superaram os espanhóis do Celta de Vigo por 3-0.



