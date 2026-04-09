Liga Europa. FC Porto recebe Forest, no regresso de Vítor Pereira na primeira mão dos ‘quartos’

Os dragões’, que conquistaram a segunda prova continental de clubes em 2003 e 2011 (a última graças à vitória sobre os bracarenses na final, por 1-0, em Dublin), já perderam esta época com o Nottingham Forest, na altura orientado por Sean Dyche, por 2-0, durante a fase de liga, apesar de a classificação final refletir outra diferença de valor.



Enquanto a equipa portuense terminou no quinto lugar e teve acesso direto aos oitavos de final, nos quais eliminou o Estugarda (vitórias por 2-1 e 2-0), a inglesa foi 13.ª colocada e teve de disputar um play-off com o Fenerbahçe, antes de se impor ao Midtjylland nos ‘oitavos’, mas apenas no desempate por grandes penalidades.



O FC Porto concedeu no sábado um empate 2-2 na receção ao Famalicão, que não retirou a formação treinada pelo italiano Francesco Farioli da liderança da I Liga, mas permitiu a aproximação do Sporting, enquanto o Nottingham Forest prosseguiu ainda em março a fuga aos lugares de despromoção na Premier League (na qual ocupa a 16.ª posição) com um triunfo por 3-0 no estádio do Tottenham.



O primeira mão dos quartos de final da Liga Europa (uma semana antes de os ingleses acolherem o segundo jogo), com início às 20:00 e que será arbitrado pelo italiano Marco Guida, marca também o regresso ao Estádio do Dragão de Vítor Pereira, técnico que orientou o FC Porto na conquista dos títulos nacionais de 2011/12 e 2012/13.



O Sporting de Braga empatou 1-1 na receção aos espanhóis do Betis na quarta-feira (uma vez que não poderia jogar em casa no mesmo dia do FC Porto, devido aos critérios geográficos da UEFA), com o austríaco Florian Grillitsch a adiantar os ‘arsenalistas’ logo aos cinco minutos, e Cucho Hernández a restabelecer a igualdade, aos 61, na transformação de uma grande penalidade.