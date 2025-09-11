Liga. Victor Froholdt considerado o jovem jogador do mês de agosto

A Liga Portugal premiou as exibições do médio de 19 anos no FC Porto, que conta com quatro triunfos em quatro partidas e lidera o campeonato com 12 pontos.





Froholdt tem sido uma das principais figuras deste renovado Dragão e arrecadou mais de 34 por cento dos votos para receber o prémio de melhor jogador jovem do mês de agosto.





O internacional pelaseleção da Dinamarca foi titular nas quatro partidas, nas quais marcou um golo e fez duas assistências, uma delas no Clássico frente ao Sporting.





Em segundo lugar desta lista ficou o colega de equipa William Gomes e em terceiro o avançado do Gil Vicente, Pablo.