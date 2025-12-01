Luuk de Jong e Deniz Gül desfalcam frente de ataque do FC Porto

Luuk de Jong, recuperado recentemente de lesão no mesmo joelho, que o afastava dos relvados desde o início de setembro, terminou o encontro frente ao Estoril Praia (vitória por 1-0), no domingo, com queixas físicas.



Já Deniz Gül havia ficado de fora dos convocados do encontro frente aos estorilistas, da 12.ª jornada da I Liga, encontrando-se em regime de tratamento.



O FC Porto assegurou, em nota no seu sítio oficial na Internet, que irá continuar a atualizar a situação médica dos dois jogadores nos "próximos dias".



A ausência dos dois avançados deixa a frente de ataque 'azul e branca' totalmente entregue a Samu, a três dias de o FC Porto receber o Vitória de Guimarães, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.



Com vista à preparação do duelo com os vimaranenses, agendado para as 20:15 de quinta-feira, os 'dragões' irão retomam os treinos na tarde de terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.