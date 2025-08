Luuk de Jong é reforço surpresa do FC Porto

O jogador de 34 anos esteve nos últimos três anos no PSV Eindhoven e vem agora para Portugal para reforçar o FC Porto, de Francesco Farioli, que treinou o rival Ajax, nos Países Baixos, na última temporada.





O jogador vai ficar com a camisola 26 dos Dragões e vai lutar pelo lugar na frente do ataque com Samu e o turco Deniz Gul. Vai assinar contrato por uma época, com mais uma de opção para renovar. Chega a custo zero ao Dragão.





Luuk de Jong é internacional pelos Países Baixos, tendo jogado 39 vezes pela Laranja Mecânica e marcado oito golos.





O avançado fez a formação no De Graafschap, tendo conquistado maior notoriedade no Twente. Teve passagens por Borussia de Monchengladbach, Newcastle, PSV e Sevilha, antes de rumar ao FC Barcelona.





Nos catalães esteve apenas uma temporada, por empréstimo dos sevilhanos, tendo realizado 29 partidas, nas quais marcou sete golos.





Regressou ao PSV nas últimas três temporadas. Participou em mais de 130 partidas, marcou 74 golos e fez 39 assistências.





Com 34 anos, o avançado vai ter a primeira experiência no futebol português.