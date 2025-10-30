Luuk de Jong evolui para treino condicionado quase dois meses depois

O internacional neerlandês, de 35 anos, tinha saído lesionado de um jogo-treino frente ao Lusitânia Lourosa, realizado em 08 de setembro, e desde então deixou a frente de ataque portista entregue a Samu e Deniz Gül.



Além do avançado, que está agora mais próximo de se juntar ao grupo de forma plena, apenas Nehuén Pérez, vítima de uma rotura total do tendão de Aquiles e com um tempo de recuperação mais prolongado, consta do boletim clínico dos 'azuis e brancos'.



Após dois dias de folga, os jogadores do FC Porto regressaram aos treinos no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, com vista à preparação da receção ao Sporting de Braga, jogo da 10.ª jornada da I Liga, agendado para as 20:30 de domingo.

