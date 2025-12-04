FC Porto
1.ª Liga
Luuk de Jong sofre lesão em ligamento cruzado do joelho esquerdo
O avançado do FC Porto Luuk de Jong sofreu uma "lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", na sequência do encontro frente ao Estoril Praia, da 12.ª ronda da I Liga de futebol, anunciou hoje o clube.
O jogador, recuperado recentemente de lesão no mesmo joelho, que o afastava dos relvados desde o início de setembro, terminou o encontro frente aos estorilistas (vitória por 1-0), no domingo, com queixas físicas.
Numa altura em que também Deniz Gül ainda consta do boletim médico portista, apenas Samu está totalmente apto para ocupar a posição de ponta de lança na equipa de Francesco Farioli.
Além dos dois avançados, o defesa central Nehuén Pérez é 'baixa' confirmada, visto que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total de um tendão de Aquiles.
Os portistas defrontam hoje o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, a partir das 20:15, nos quartos de final da Taça da Liga, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.
