Luuk de Jong sofre lesão em ligamento cruzado do joelho esquerdo

O jogador, recuperado recentemente de lesão no mesmo joelho, que o afastava dos relvados desde o início de setembro, terminou o encontro frente aos estorilistas (vitória por 1-0), no domingo, com queixas físicas.



Numa altura em que também Deniz Gül ainda consta do boletim médico portista, apenas Samu está totalmente apto para ocupar a posição de ponta de lança na equipa de Francesco Farioli.



Além dos dois avançados, o defesa central Nehuén Pérez é 'baixa' confirmada, visto que atravessa um longo período de recuperação de uma rotura total de um tendão de Aquiles.



Os portistas defrontam hoje o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, a partir das 20:15, nos quartos de final da Taça da Liga, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.