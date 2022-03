Lyon entrou na história portista em 1964/65 e 2003/04

No dia de um terceiro duelo, para os oitavos de final da edição 2021/22 da Liga Europa, com primeira mão no Dragão, esta quarta-feira, os azuis e brancos têm, assim, as melhores recordações do clube gaulês.



Os “dragões” estrearam-se nas taças europeias em 1956/57, mas só conseguiram uma qualificação oito anos volvidos, depois de quatro eliminações, face a Athletic Bilbau, Ruda (1959/60), Dinamo Zagreb (1962/63) e Atlético de Madrid (1963/64).



À quinta tentativa, o FC Porto logrou, finalmente, o primeiro apuramento, precisamente com o Lyon, face ao qual conseguiu também a sua primeira vitória europeia, em encontro da primeira mão da primeira eliminatória da Taça das Taças de 1964/65.



Em 16 de setembro de 1964, no Estádio das Antas, no Porto, a formação comandada pelo brasileiro Otto Glória venceu por expressivos 3-0, com dois golos de Custódio Pinto (41 e 72 minutos) e um de Carlos Baptista (60).



Na segunda mão, no estádio Gerland, em 14 de outubro, os portistas controlaram a eliminatória e, aos 89 minutos, voltaram a fazer história, selando o primeiro triunfo (1-0) fora na Europa, graças a um tento de Valdir Sousa.



Caminhada gloriosa



O Lyon entrou para a história portista em 1964/65 e voltou a fazê-lo em 2003/04, ao integrar a caminhada dos comandados de José Mourinho, então detentores da Taça UEFA, rumo à vitória na “Champions” 2003/04, a última que escapou ao “top 4’ europeu (Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha).



A formação portista, que nos oitavos de final tinha afastado surpreendentemente o Manchester United (2-1 em casa e 1-1 fora, com polémica), defrontou o Lyon nos “quartos” e começou a desenhar o apuramento no estádio do Dragão, que se havia estreado na Europa com os “red devils”.



Em 23 de março de 2004, um golo do médio Deco, aos 44 minutos, e outro do central Ricardo Carvalho, aos 71, selaram o triunfo dos portistas.



Os azuis e brancos foram, assim, para França com uma vantagem de dois golos e, em 7 de abril, sentenciaram a eliminatória logo aos seis minutos, com um tento de Maniche, que obrigava os gauleses a marcar quatro para seguir para as “meias”.



Peguy Luyindula ainda empatou o jogo, aos 14 minutos, mas, quando o Lyon chegou ao segundo, aos 90, por Giovane Elber, já as contas estavam há muito “fechadas”, mais precisamente desde que Maniche chegou aos “bis”, aos 47.



Depois de “arrumar” o Olympique Lyonnais, o FC Porto eliminou nas “meias” o Deportivo (0-0 em casa e 1-0 fora, com um penálti de Derlei) e, depois, na final, venceu em Gelsenkirchen o Mónaco, que agora será adversário do Sporting de Braga, por 3-0.



Gauleses são apetecíveis



Os “dragões” têm vantagem no duelo com o Lyon e também na globalidade com os conjuntos gauleses, já que, nas restantes eliminatórias a duas mãos, seguiram em frente mais quatro vezes – para um total de seis - e só foram afastados em duas.

Stade Français (1965/66), Nantes (2000/01), Lens (2002/03) e Lille (2014/15) também “caíram” face ao FC Porto, enquanto o Bordéus (1966/67), por moeda ao ar, e o Nantes (1971/72) foram as únicas equipas gaulesas a “tombar” os azuis e brancos.



No total, o FC Porto soma 18 vitórias, sete empates e seis derrotas face a conjuntos gauleses, com 50 golos marcados e 24 sofridos, em 31 jogos.



Por seu lado, o Lyon ainda caiu perante o Sporting (1963/64) e o Vitória de Setúbal (1968/69), neste segundo caso imediatamente após ter eliminado a Académica (1968/69), sendo que também afastou o Farense (1995/96), na primeira e única presença dos algarvios nas taças europeias.



O quinto encontro entre FC Porto e Lyon, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 17h45.