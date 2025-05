Madureira continua em prisão preventiva

Após a sessão de quinta-feira, o julgamento está previsto retomar na próxima segunda-feira, 2 de junho, dia em que começarão a ser ouvidas as testemunhas de defesa.Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.