Madureira mobilizou Super Dragões para apoiar Pinto da Costa

Depois do arranque de hoje, na terça-feira, pelas 9h30, será a vez dos legais representantes dos três assistentes do processo, FC Porto, SAD dos ‘dragões’ e Henrique Ramos, seguidos das primeiras testemunhas a serem ouvidas, prosseguindo o julgamento na quinta-feira.



O julgamento continua em 24 e 25 de março, estando também agendadas sessões para abril e maio.





”, referiu Fernando Madureira.Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira e a mulher, Sandra Madureira, começaram hoje a responder por 19 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, perante forte aparato policial nas imediações e com um atraso de cerca de 45 minutos.Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma assembleia-geral do FC Porto, em novembro de 2023.Considerando “completamente falso” que tenha insultado adeptos afetos ao então putativo candidato André Villas-Boas, bem como estado envolvido na organização da reunião magna, a sua segurança, admissão e credenciação, reiterou queQuestionado sobre se “o que se passou na assembleia não teve na a ver com os Super Dragões”, foi taxativo. “Completamente verdade”, atirou.A defesa de Pinto da Costa, reforçou, era o que o movia, sendo-lhe “indiferente” de que forma votariam os sócios na alteração estatutária proposta.