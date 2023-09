Marcano e Pepê são Dragões de Ouro

O central espanhol, de 36 anos, sucedeu ao guarda-redes Diogo Costa, poucas semanas depois de ter alcançado a fasquia dos 30 golos pelos ‘dragões’, ao passo que o extremo brasileiro, de 26 anos, arrecadou o prémio arrebatado no ano anterior pelo médio Otávio.



Iván Marcano e Pepê estiveram ausentes da gala e deixaram agradecimentos através de mensagens audiovisuais, na véspera de o FC Porto, um dos líderes da I Liga, defrontar o campeão nacional Benfica no clássico da sétima jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa.



“Marcano não é só o atleta do ano, mas também um exemplo do que é ser profissional e servir o clube com dignidade, respeito e grande intensidade. Ficará na história por muitos anos como o defesa mais goleador do FC Porto. Tenho muita pena de que ele não possa ter vindo aqui receber uns justos e merecidos aplausos, mas estamos contentes por ter recebido este troféu e contaremos os dias que faltam para o ver de novo a defender esta camisola”, frisou o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, no habitual discurso.



Além de Iván Marcano, que iniciou esta semana uma extensa recuperação a uma lesão ligamentar do joelho direito, Pepê também mereceu elogios do líder dos ‘azuis e brancos’ perto do fim da gala, que coincidiu com as celebrações do 130.º aniversário do FC Porto.



“É um jogador extraordinário, de uma polivalência invulgar, e um garante de que o clube tem um valor seguro para muitos mais triunfos”, expressou, manifestando “muito prazer” por ter distinguido Pepê no Estádio do Dragão, antes da viagem da equipa para Lisboa.



A 36.ª edição do evento galardoou ainda duas referências da equipa de hóquei em patins responsável pela conquista da Liga dos Campeões 33 anos depois, casos dos espanhóis Ricardo Ares, que rendeu Sérgio Conceição, do futebol sénior, como treinador do ano, e Xavier Malián, sucessor do companheiro Gonçalo Alves como atleta de alta competição.



“No dia em que conheci o Ricardo Ares, tive a sensação de que tínhamos acertado e que íamos ter bastantes vitórias. No primeiro ano, venceu tudo o que havia para vencer. No segundo, após 33 anos de jejum, deu-nos a Liga dos Campeões. Por isso, é com muita alegria que o vi a receber o Dragão de Ouro de treinador do ano”, referiu Pinto da Costa.



No palco surgiram também os futebolistas da equipa B Martim Fernandes, reconhecido como Atleta Revelação, e Rodrigo Mora, de 16 anos, elevado a Atleta Jovem, após se ter tornado o mais jovem de sempre a competir nos campeonatos profissionais portugueses.



Outras estatuetas foram entregues ao nadador Kevins Apseniece, na condição de atleta amador, a Rodrigo de Barros, diretor do departamento de voleibol feminino e provedor do associado, como dirigente, e ao assessor da SAD Ricardo Martins, como quadro do ano.



O ex-futebolista e dirigente Fernando Gomes, falecido em 2022, foi homenageado com o Dragão de Ouro de recordação do ano, um dos 17 prémios atribuídos na tradicional gala do FC Porto, que foi lançada em 1986, sob a presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa.







Lista de vencedores dos Dragões de Ouro de 2023:



- Casas do Ano: Penafiel e Rio Tinto.



- Atleta Jovem do Ano: Rodrigo Mora.



- Atleta Revelação do Ano: Martim Fernandes.



- Quadro do Ano: Ricardo Martins.



- Projeto do Ano: Comunidades energéticas.



- Atleta Amador do Ano: Kevins Apseniece.



- Atleta de Alta Competição do Ano: Xavier Malián.



- Atleta do Ano: Iván Marcano.



- Parceiro do Ano: Betano.



- Treinador do Ano: Ricardo Ares.



- Carreira: Carlos Magalhães.



- Futebolista do Ano: Pepê.



- Dirigente do Ano: Rodrigo de Barros.



- Sócio do Ano: Pedro Violas.



- Recordação do Ano: Fernando Gomes.



- Honra: Ricardo Guimarães.